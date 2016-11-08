Житомирские патрульные обнаружили житомирянина, который изготавливал наркотики

В ходе работы патрульные обнаружили квартиру, где предположительно могли изготавливаться запрещенные для обращения вещества. Во время визита в дом, дверь полицейским открыл владелец квартиры, с самого помещения доносился характерный резкий запах.

В ходе осмотра дома на кухне обнаружили сына владельца квартиры, который увидев патрульных, выпил содержимое кастрюли, в которой что-то варил.

Во время дальнейшего осмотра были обнаружены емкости с характерным коричневым налетом, а также в емкостях хранилось 50 см кубических коричневого вещества, вероятно наркотиков, которые в народе называют "ширкой". Также в доме имелись шприцы в большом количестве.

На место была вызвана следственно-оперативная группа, все изъятое направлено на экспертизу.

Как оказалось делец уже был ранее судим по ст. 309 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта).