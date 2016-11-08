Житомирські патрульні виявили чоловіка, який виготовляв наркотики
Київ • УНН
ЖИТОМИР-КИЇВ. 8 листопада. УНН. Наркотичні речовини виявили патрульні під час огляду квартири одного із мешканців Житомира, про це кореспонденту УНН повідомила прес-секретар патрульної поліції Житомира Діана Корчевна.
У ході роботи патрульні виявили квартиру, де імовірно могли виготовлятись заборонені для обігу речовини. Під час візиту до помешкання, двері поліцейським відчинив власник квартири, із самого помешкання доносився характерний різкий запах.
У ході огляду оселі на кухні виявили сина власника квартири, який побачивши патрульних, випив вміст каструлі, у якій щось варив.
Під час подальшого огляду були виявлені ємності із характерним коричневим нашаруванням, також у ємностях зберігалось 50 см кубічних коричневої речовини, імовірно наркотиків, які у народі називають “ширкою”. Також у оселі були наявні шприци у великій кількості.
На місце була викликана слідчо-оперативна група, все вилучене наразі направлено на експертизу.
Як виявилось ділок вже був раніше засуджений за ст. 309 Кримінального кодексу України (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту).