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Жилье для переселенцев: в ОП заявили, что будут выбирать проекты, которые можно завершить за 3-4 месяца

Киев • УНН

 • 350860 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. Государство начинает строительство жилья для людей, кто потерял его из-за полномасштабной войны, которую начала рф. Будут строить в 10 регионах и выбирать проекты, которые можно завершить за 3-4 месяца. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко в интервью Forbes Украина, передает УНН.

Жилье для переселенцев: в ОП заявили, что будут выбирать проекты, которые можно завершить за 3-4 месяца

Цитата

"Один из приоритетов - гуманитарная помощь каждому жителю в каждом регионе. Люди не должны остаться без еды, без теплой одежды или еще без чего-то необходимого. Вторая задача - жилье для перемещенных лиц. Мы построим для них не какие-то модульные временные сооружения, а нормальные дома в 10 регионах. Люди не должны жить в спортзалах или школах. Мы выбрали проекты, которые можно воплотить за три месяца", - рассказал Тимошенко.

Детали

По его словам, это будут именно квартиры - в большинстве двухкомнатные, но и однокомнатные и трехкомнатные.

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"После того, как мы восстановим дома переселенцев в городах, где они жили до войны, - они переедут, а эти квартиры будут отданы военным и всем остальным, кто стоял в очередях",- отметил Тимошенко.

На вопрос сколько миллионов квадратных метров планируете построить, Тимошенко ответил: "Нужно построить несколько десятков тысяч квартир. Первые квартиры должны получить через три-четыре месяца. Существует много не введенных в эксплуатацию, но фактически готовых жилых домов. В ближайший месяц государство начнет их искупать и предоставлять переселенцам".

Он отметил, что все эти квартиры должны быть сразу с ремонтами, с мебелью, с бытовой техникой.

"Строители, с которыми я общался, оценивали себестоимость квартир для переселенцев с ремонтом, мебелью и техникой примерно в $1000 за кв.м. Это будет гораздо менее $1000. Мы поговорили со строителями из каждого региона, чтобы они минимизировали свою "дельту" и разработали варианты, как построить все дешево, но качественно", - рассказал Тимошенко.

Дополнение 

Заявку на помощь на проживание за март переселенцы могут подать до 14 апреля.

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