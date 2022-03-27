Заявку на допомогу на проживання переселенці можуть подати до 14 квітня - Лазебна
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Заявку на допомогу на проживання за березень переселенці можуть подати до 14 квітня. Про це повідомила в ефірі одного з українських телеканалів міністр соціальної політики України Марина Лазебна, пише УНН.
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"Допомога на проживання, яка буде надаватися другим етапом після реєстрації. Вона буде надаватися повністю за березень місяць. Але люди знають, що березень місяць вже завершується. І можуть не встигнути стати на облік. Ну, не будуть знати куди, або ще якась буде ситуація. Ми продовжили цей строк до 14-го квітня. Хай люди не переживають. Зареєструються до 14-го квітня", - вказала Лазебна.
Зі слів міністра, до цього часу можна буде подати відповідні заяви і реквізити про свої банківські рахунки і отримати допомогу на проживання за повний місяць - березень.
Доповнення
Міністр соціальної політики України раніше повідомила, що внутрішньо переміщені особи, які змушені були покинути місце постійного проживання у зв’язку з широкомасштабним вторгненням рф в Україну, можуть отримати допомогу на проживання від держави обсягом 3000 гривень на кожну дитину або людину з інвалідністю, та у розмірі 2000 гривень на кожну іншу особу.
Відповідне рішення було розроблено Мінсоцполітики та ухвалено урядом.