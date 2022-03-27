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Заявку на помощь на проживание переселенцы могут подать до 14 апреля - Лазебная

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 марта. УНН.Заявку на помощь на проживание за март переселенцы могут подать до 14 апреля. Об этом сообщила в эфире одного из украинских телеканалов министр социальной политики Украины Марина Лазебна, пишет УНН.

Заявку на помощь на проживание переселенцы могут подать до 14 апреля - Лазебная

Цитата

"Помощь на проживание, которая будет предоставляться вторым этапом после регистрации. Она будет предоставляться полностью за март месяц. Но люди знают, что март месяц уже завершается. И могут не успеть встать на учет. Ну, не будут знать куда, или еще какая-то будет ситуация. Мы продлили этот срок до 14-го апреля. Пусть люди не переживают. Зарегистрируются до 14-го апреля", - указала Лазебная.

Со слов министра, к этому времени можно будет подать соответствующие заявления и реквизиты о своих банковских счетах и получить пособие на проживание за полный месяц - март.

Дополнение

Министр социальной политики Украины ранее сообщила, что внутренне перемещенные лица, которые вынуждены были покинуть место постоянного проживания в связи с широкомасштабным вторжением рф в Украину, могут получить помощь на проживание от государства в размере 3000 гривен на каждого ребенка или человека с инвалидностью, и в размере 2000 гривен на каждое другое лицо.

Соответствующее решение было разработано Минсоцполитики и принято правительством.

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