Заявку на помощь на проживание переселенцы могут подать до 14 апреля - Лазебная

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"Помощь на проживание, которая будет предоставляться вторым этапом после регистрации. Она будет предоставляться полностью за март месяц. Но люди знают, что март месяц уже завершается. И могут не успеть встать на учет. Ну, не будут знать куда, или еще какая-то будет ситуация. Мы продлили этот срок до 14-го апреля. Пусть люди не переживают. Зарегистрируются до 14-го апреля", - указала Лазебная.

Со слов министра, к этому времени можно будет подать соответствующие заявления и реквизиты о своих банковских счетах и получить пособие на проживание за полный месяц - март.

Дополнение

Министр социальной политики Украины ранее сообщила, что внутренне перемещенные лица, которые вынуждены были покинуть место постоянного проживания в связи с широкомасштабным вторжением рф в Украину, могут получить помощь на проживание от государства в размере 3000 гривен на каждого ребенка или человека с инвалидностью, и в размере 2000 гривен на каждое другое лицо.

Соответствующее решение было разработано Минсоцполитики и принято правительством.