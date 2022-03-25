В Україні для переселенців із районів бойових дій збудують тимчасове житло – Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Для людей, які вимушені переїхали через широкомасштабне вторгненням росії, в Україні побудують тимчасове житло. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у відеозвернені, передає кореспондент УНН.
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"Урядовці готують нову програму підтримки для наших переселенців із районів бойових дій. Обласні адміністрації отримали чітке завдання – швидко виділити землю для будівництва тимчасового житла для переміщених осіб. Хочу ще раз підкреслити – це тимчасове житло. Після того як встановимо мир, ми почнемо негайну, масштабну відбудову нашої держави. Але зараз людям потрібен тимчасовий дім. Свій дім", - розповів Зеленський.
Деталі
Президент зазначив, що краще дім в Україні, ніж десь за кордоном.
"Допомогу ми виплачуємо, роботу даємо. Люди свої. Країна своя. Усі деталі цієї програми підтримки представить Прем'єр-міністр Денис Шмигаль", - сказав Зеленський.
Доповнення
В Україні люди, які вимушено переїхали через широкомасштабне вторгненням росії, отримають по 2 або 3 тисячі гривень допомоги на проживання.