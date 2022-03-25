В Украине для переселенцев из районов боевых действий построят временное жилье - Зеленский
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. Для людей, которые вынужденны переехали из-за широкомасштабного вторжения россии, в Украине построят временное жилье. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении, передает корреспондент УНН.
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"Чиновники готовят новую программу поддержки для наших переселенцев из районов боевых действий. Областные администрации получили четкую задачу - быстро выделить землю для строительства временного жилья для перемещенных лиц. Хочу еще раз подчеркнуть - это временное жилье. После того как установим мир, мы начнем немедленное, масштабное восстановление нашего государства. Но сейчас людям нужен временный дом. Свой дом", - рассказал Зеленский.
Детали
Президент отметил, что лучше дом в Украине, чем где-то за рубежом.
"Пособие мы выплачиваем, работу даем. Люди свои. Страна своя. Все детали этой программы поддержки представит премьер-министр Денис Шмигаль", - сказал Зеленский.
Дополнение
В Украине люди, которые вынужденно переехали через широкомасштабное вторжением россии, получат по 2 или 3 тысячи гривен помощи на проживание.