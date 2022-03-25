В Украине для переселенцев из районов боевых действий построят временное жилье - Зеленский

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"Чиновники готовят новую программу поддержки для наших переселенцев из районов боевых действий. Областные администрации получили четкую задачу - быстро выделить землю для строительства временного жилья для перемещенных лиц. Хочу еще раз подчеркнуть - это временное жилье. После того как установим мир, мы начнем немедленное, масштабное восстановление нашего государства. Но сейчас людям нужен временный дом. Свой дом", - рассказал Зеленский.

Детали

Президент отметил, что лучше дом в Украине, чем где-то за рубежом.

"Пособие мы выплачиваем, работу даем. Люди свои. Страна своя. Все детали этой программы поддержки представит премьер-министр Денис Шмигаль", - сказал Зеленский.

Дополнение

В Украине люди, которые вынужденно переехали через широкомасштабное вторжением россии, получат по 2 или 3 тысячи гривен помощи на проживание.