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Житло для переселенців: в ОП заявили, що обиратимуть проекти, які можна завершити за 3-4 місяці

Київ • УНН

 • 350860 перегляди

КИЇВ. 11 квітня. УНН. Держава розпочинає будівництво житла для людей, хто втратив його через повномасштабну війну, яку розпочала рф. Будуватимуть у 10 регіонах й обиратимуть проекти, які можна завершити за 3-4 місяці. Про це заявив заступник Керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко в інтерв’ю Forbes Україна, передає УНН.

Житло для переселенців: в ОП заявили, що обиратимуть проекти, які можна завершити за 3-4 місяці

Цитата

"Один з пріоритетів – гуманітарна допомога кожному мешканцю у кожному регіоні. Люди не мають залишитись без їжі, без теплого одягу чи ще без чогось необхідного. Друге завдання – житло для переміщених осіб. Ми побудуємо для них не якісь модульні тимчасові споруди, а нормальні домівки в 10 регіонах. Люди не повинні жити в спортзалах або школах. Ми вибрали проєкти, які можна втілити за три місяці", - розповів Тимошенко.

Деталі

За його словами, це будуть саме квартири – в більшості двокімнатні, але й однокімнатні і трикімнатні.

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"Після того, як ми відновимо домівки переселенців в містах, де вони жили до війни, – вони переїдуть, а ці квартири будуть віддані військовим і всім іншим, хто стояв у чергах",- зазначив Тимошенко.

На запитання скільки мільйонів квадратних метрів плануєте побудувати, Тимошенко відповів: "Потрібно побудувати декілька десятків тисяч квартир. Перші квартири маємо отримати через три-чотири місяці. Існує багато не введених в експлуатацію, але фактично готових житлових будинків. У найближчий місяць держава почне їх викупати і надавати переселенцям".

Він зазначив, що усі ці квартири мають бути одразу з ремонтами, з меблями, з побутовою технікою.

"Будівельники, з якими я спілкувався, оцінювали собівартість квартир для переселенців з ремонтом, меблями і технікою приблизно у $1000 за кв. м. Це буде набагато менше за $1000. Ми поговорили з будівельниками з кожного регіону, щоб вони мінімізували свою «дельту» і розробили варіанти, як побудувати все дешево, але якісно", - розповів Тимошенко.

Доповнення

Заявку на допомогу на проживання за березень переселенці можуть подати до 14 квітня.

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