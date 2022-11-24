Жителям всех районов Киева вернули воду

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"Водоснабжение восстановлено во всех районах столицы. Но нужно еще некоторое время, чтобы система водоснабжения заработала на полную мощность", – сообщил Кличко.

Детали

Мэр отметил, что сейчас в системе некоторых потребителей еще может быть снижено давление воды. Особенно это касается киевлян, которые живут на верхних этажах многоэтажек.

Напомним

В режиме аварийного отключения остается 70% жилых домов Киева.