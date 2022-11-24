Без світла залишається 70% житлових будинків Києва (оновлено)

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"Без електропостачання, в режимі аварійного відключення залишається 70% житлового фонду міста", – ідеться у повідомленні.

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На лівому березі Києва водопостачання відновили. На правому березі воду повністю повернуться у перший половині дня.

У місті працює підземний і наземний громадський транспорт. На маршрути трамваїв для економії електроенергії вийшли автобуси.

Нагадаємо

Київводоканал частково стабілізував електропостачання на одному з основних об’єктів – жителям правого берега столиці почали повертати воду.