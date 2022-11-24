Без світла залишається 70% житлових будинків Києва (оновлено)
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Зараз в режимі аварійного відключення залишається 70% (а не 25) житлових будинків Києва. Про це в Telegram повідомила Київська міська військова адмінітсрація, передає УНН.
Цифри змінено через неточні початкові дані КМВА.
Цитата
"Без електропостачання, в режимі аварійного відключення залишається 70% житлового фонду міста", – ідеться у повідомленні.
Деталі
На лівому березі Києва водопостачання відновили. На правому березі воду повністю повернуться у перший половині дня.
У місті працює підземний і наземний громадський транспорт. На маршрути трамваїв для економії електроенергії вийшли автобуси.
Нагадаємо
Київводоканал частково стабілізував електропостачання на одному з основних об’єктів – жителям правого берега столиці почали повертати воду.