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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 46183 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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Без світла залишається 70% житлових будинків Києва (оновлено)

Без світла залишається 70% житлових будинків Києва (оновлено)

Київ • УНН

 • 1514505 перегляди

КИЇВ. 24 листопада. УНН. Зараз в режимі аварійного відключення залишається 70% (а не 25) житлових будинків Києва. Про це в Telegram повідомила Київська міська військова адмінітсрація, передає УНН.

Цифри змінено через неточні початкові дані КМВА.

Цитата

"Без електропостачання, в режимі аварійного відключення залишається 70% житлового фонду міста", – ідеться у повідомленні.

Деталі

На лівому березі Києва водопостачання відновили. На правому березі воду повністю повернуться у перший половині дня.

У місті працює підземний і наземний громадський транспорт. На маршрути трамваїв для економії електроенергії вийшли автобуси.

Нагадаємо

Київводоканал частково стабілізував електропостачання на одному з основних об’єктів – жителям правого берега столиці почали повертати воду.

Українські Національні Новини

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