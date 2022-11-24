Жителям правого берега Києва почали повертати воду

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"Київводоканал частково стабілізував електропостачання на одному з ключових об’єктів: вода починає подаватись споживачам на правому березі", – ідеться у повідомленні.

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На пониженому тиску поки що залишаються Святошинський, Солом’янський, частково Оболонський, Шевченківський та Подільський райони, житлові масиви "Пуща-Водиця", "Виноградар", "Нивки".

Нагадаємо

Вранці 24 листопада мер Києва Віталій Кличко повідомив, що на лівому березі Києва відновили водопостачання, а 70% відсотків столиці поки залишається без електрики.