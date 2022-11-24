Жителям правого берега Киева начали возвращать воду
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Киевводоканал частично стабилизировал электроснабжение на одном из основных объектов – жителям правого берега столицы начали возвращать воду. Об этом в Telegram сообщил мэр города Виталий Кличко, передает УНН.
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"Киевводоканал" частично стабилизировал электроснабжение на одном из ключевых объектов: вода начинает подаваться потребителям на правом берегу", – говорится в сообщении.
Детали
На пониженном давлении пока остаются Святошинский, Соломенский, частично Оболонский, Шевченковский и Подольский районы, жилые массивы "Пуща-Водица", "Виноградарь", "Нивки".
Напомним
Утром 24 ноября мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что на левом берегу Киева возобновили водоснабжение, а 70% столицы пока остается без электричества.