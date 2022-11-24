На лівому березі Києва повернули водопостачання - мер

ukru
У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 45503 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 83618 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Ексклюзив
31 березня, 15:02 • 114537 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

31 березня, 14:30 • 164117 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

31 березня, 12:29 • 188043 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

31 березня, 10:29 • 372051 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 226434 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 194916 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 346264 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 459440 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
3 м/с
94 %
746 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

"Солдати просять не гроші, а зброю": духовний радник Трампа відвідав Бучу

31 березня, 22:41 • 39185 перегляди

росія навряд чи погодиться на "повне і безумовне припинення вогню" протягом трьох тижнів – ISW

23:57 • 36583 перегляди

Мирна угода: Трамп пригрозив путіну посиленням санкцій, якщо той "не виконає це завдання"

00:25 • 37771 перегляди

"Трудомісткий процес": у кремлі кажуть, що росія та США працюють над мирним планом для України

03:26 • 14112 перегляди

Трамп висловив розчарування Україною та угодою щодо рідкоземельних мінералів

03:40 • 31163 перегляди
Публікації

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 371995 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 346233 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 561048 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 690156 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 708391 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Ілон Маск

Марін Ле Пен

Андрій Єрмак

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Львів

Європа

Реклама
УНН Lite

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 82861 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 119518 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 204226 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 229829 перегляди

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 222727 перегляди
Актуальне

FGM-148 Javelin

Lockheed Martin F-35 Lightning II

Безпілотний літальний апарат

Facebook

«Калібр» (сімейство ракет)

На лівому березі Києва повернули водопостачання - мер

На лівому березі Києва повернули водопостачання - мер

Київ • УНН

 • 1282960 перегляди

КИЇВ. 24 листопада. УНН. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що на лівому березі Києва відновили водопостачання, а 70% відсотків столиці поки залишається без електрики, пише УНН.

Цитата

"Енергетики та фахівці "Київводоканалу" працювали всю ніч, щоб відновити життєзабезпечення столиці. Вже повернули водопостачання на лівому березі міста. На правому ж плануємо відновити його в першій половині дня", — йдеться у повідомленні.

За словами мера Києва, 70% відсотків міста поки залишається без електрики. Енергетики докладають усіх зусиль, щоб якнайшвидше її повернути. Проте зазначають, що залежатиме це від відновлення балансу в енергосистемі України. Оскільки Київ є частиною загальнодержавної енергосистеми.

Нагадаємо

Через російські обстріли енергетичної структури України трамваї у Києві тимчасово не працюють: на 7 трамвайних маршрутах курсуватимуть автобуси.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Київ
Bitcoin
$82,961.30
Золото
$3,175.69
Tesla
$258.01
Brent
$74.97
S&P 500
$5,585.60
Газ TTF
$40.67
Ethereum
$1,834.92