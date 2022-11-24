На лівому березі Києва повернули водопостачання - мер
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що на лівому березі Києва відновили водопостачання, а 70% відсотків столиці поки залишається без електрики, пише УНН.
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"Енергетики та фахівці "Київводоканалу" працювали всю ніч, щоб відновити життєзабезпечення столиці. Вже повернули водопостачання на лівому березі міста. На правому ж плануємо відновити його в першій половині дня", — йдеться у повідомленні.
За словами мера Києва, 70% відсотків міста поки залишається без електрики. Енергетики докладають усіх зусиль, щоб якнайшвидше її повернути. Проте зазначають, що залежатиме це від відновлення балансу в енергосистемі України. Оскільки Київ є частиною загальнодержавної енергосистеми.
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