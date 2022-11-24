На левом берегу Киева вернули водоснабжение – мэр
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что на левом берегу Киева восстановили водоснабжение, а 70% процентов столицы пока остается без электричества, пишет УНН.
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"Энергетики и специалисты "Киевводоканала" работали всю ночь, чтобы восстановить жизнеобеспечение столицы. Уже вернули водоснабжение на левом берегу города. На правом же планируем восстановить его в первой половине дня", — говорится в сообщении.
По словам мэра Киева, 70% процентов города пока остается без электричества. Энергетики прилагают все усилия, чтобы как можно быстрее ее вернуть. Однако отмечают, что это будет зависеть от восстановления баланса в энергосистеме Украины. Поскольку Киев является частью общегосударственной энергосистемы.
Напомним
Из-за российских обстрелов энергетической структуры Украины трамваи в Киеве временно не работают: на 7 трамвайных маршрутах будут курсировать автобусы.