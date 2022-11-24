У Києві тимчасово замість трамваїв будуть курсувати автобуси
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Через російські обстріли енергетичної структури України трамваї у Києві тимчасово не працюють: на 7 трамвайних маршрутах курсуватимуть автобуси.
Про це повідомляє УНН з посиланням на київську міську державну адміністрацію.
Деталі
Автобуси курсують за маршрутами:
№ 1 «Михайлівська Борщагівка – вул. Старовокзальна»
№ 3 «ст. Ромена Ролана – вул. Старовокзальна»
№ 12 «Пуща Водиця – пл. Шевченка»
№ 14 «Відрадний масив – пл. Контрактова»
№ 18 «пл. Контрактова – вул. Старовокзальна»
№ 19 «пл. Шевченка – пл. Контрактова»
№ 28 «вул. Милославська – пл. Дарницька».
Додамо
Масований ракетний обстріл по Україні призвів до тимчасового знеструмлення всіх атомних станцій, більшості теплових та гідроелектростанцій. Також уражені об‘єкти електропередачі.
По всій Україні застосовані аварійні відключення електроенергії.