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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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У Києві тимчасово замість трамваїв будуть курсувати автобуси

У Києві тимчасово замість трамваїв будуть курсувати автобуси

Київ • УНН

 • 1296484 перегляди

КИЇВ. 24 листопада. УНН. Через російські обстріли енергетичної структури України трамваї у Києві тимчасово не працюють: на 7 трамвайних маршрутах курсуватимуть автобуси.

Про це повідомляє УНН з посиланням на київську міську державну адміністрацію.

Деталі

Автобуси курсують за маршрутами:

№ 1 «Михайлівська Борщагівка – вул. Старовокзальна»

№ 3 «ст. Ромена Ролана – вул. Старовокзальна»

№ 12 «Пуща Водиця – пл. Шевченка»

№ 14 «Відрадний масив – пл. Контрактова»

№ 18 «пл. Контрактова – вул. Старовокзальна»

№ 19 «пл. Шевченка – пл. Контрактова»

№ 28 «вул. Милославська – пл. Дарницька».

Додамо

Масований ракетний обстріл по Україні призвів до тимчасового знеструмлення всіх атомних станцій, більшості теплових та гідроелектростанцій. Також уражені об‘єкти електропередачі.

По всій Україні застосовані аварійні відключення електроенергії.

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