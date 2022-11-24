У Києві тимчасово замість трамваїв будуть курсувати автобуси

КИЇВ. 24 листопада. УНН. Через російські обстріли енергетичної структури України трамваї у Києві тимчасово не працюють: на 7 трамвайних маршрутах курсуватимуть автобуси.

Про це повідомляє УНН з посиланням на київську міську державну адміністрацію.