В Киеве временно вместо трамваев будут курсировать автобусы
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Из-за российских обстрелов энергетической структуры Украины трамваи в Киеве временно не работают: на 7 трамвайных маршрутах будут курсировать автобусы.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на киевскую городскую государственную администрацию.
Детали
Автобусы курсируют по маршрутам:
№1«Михайловская Борщаговка–ул. Старовокзальная»
№3«ст. Ромена Роллана – ул. Старовокзальная»
№12«Пуща Водица – пл. Шевченко»
№14«Отрадный массив – пл. Контрактовая»
№18«пл. Контрактовая – ул. Старовокзальная»
№19«пл. Шевченко – пл. Контрактовая»
№28«ул. Милославская – пл. Дарницкая».
Добавим
Массированный ракетный обстрел по Украине привел к временному обесточиванию всех атомных станций, большинства тепловых и гидроэлектростанций. Также поражены объекты электропередачи.
По всей Украине применены аварийные отключения электроэнергии.