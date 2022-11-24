В Киеве временно вместо трамваев будут курсировать автобусы

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Из-за российских обстрелов энергетической структуры Украины трамваи в Киеве временно не работают: на 7 трамвайных маршрутах будут курсировать автобусы.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на киевскую городскую государственную администрацию.