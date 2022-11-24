Без света остается 70% жилых домов Киева (обновлено)
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. В режиме аварийного отключения остается 70% (а не 25) жилых домов Киева. Об этом в Telegram сообщила Киевская городская военная администрация, передает УНН.
Цифры изменены из-за неточных начальных данных КГВА.
Цитата
"Без электроснабжения, в режиме аварийного отключения остается 70% жилищного фонда города", – говорится в сообщении.
Детали
На левом берегу Киева водоснабжение было восстановлено. На правом берегу вода полностью вернется в первой половине дня.
В городе работает подземный и наземный общественный транспорт. На маршруты трамваев для экономии электроэнергии вышли автобусы.
Напомним
Киевводоканал частично стабилизировал электроснабжение на одном из основных объектов – жителям правого берега столицы начали возвращать воду.