Без света остается 70% жилых домов Киева (обновлено)

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"Без электроснабжения, в режиме аварийного отключения остается 70% жилищного фонда города", – говорится в сообщении.

Детали

На левом берегу Киева водоснабжение было восстановлено. На правом берегу вода полностью вернется в первой половине дня.

В городе работает подземный и наземный общественный транспорт. На маршруты трамваев для экономии электроэнергии вышли автобусы.

Напомним

Киевводоканал частично стабилизировал электроснабжение на одном из основных объектов – жителям правого берега столицы начали возвращать воду.