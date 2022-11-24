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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Жителям усіх районів Києва повернули воду

Жителям усіх районів Києва повернули воду

Київ • УНН

 • 929078 перегляди

КИЇВ. 24 листопада. УНН. Жителям усіх районів Києва повернули водопостачання, але в деяких тиск води може бути пониженим. Про це в Telegram повідомив мер столиці Віталій Кличко, передає УНН.

Цитата

"Водопостачання відновлене в усіх районах столиці. Але потрібен ще певний час, щоб система водопостачання запрацювала на повну потужність", – повідомив Кличко.

Деталі

Мер зазначив, що зараз у системі деяких споживачів ще може бути понижений тиск води. Особливо це стосується киян, які проживають на верхніх поверхах багатоповерхівок. 

Нагадаємо

У режимі аварійного відключення залишається 70% житлових будинків Києва.

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