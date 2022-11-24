Жителям усіх районів Києва повернули воду
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Жителям усіх районів Києва повернули водопостачання, але в деяких тиск води може бути пониженим. Про це в Telegram повідомив мер столиці Віталій Кличко, передає УНН.
Цитата
"Водопостачання відновлене в усіх районах столиці. Але потрібен ще певний час, щоб система водопостачання запрацювала на повну потужність", – повідомив Кличко.
Деталі
Мер зазначив, що зараз у системі деяких споживачів ще може бути понижений тиск води. Особливо це стосується киян, які проживають на верхніх поверхах багатоповерхівок.
Нагадаємо
У режимі аварійного відключення залишається 70% житлових будинків Києва.