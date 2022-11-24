Жителям усіх районів Києва повернули воду

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"Водопостачання відновлене в усіх районах столиці. Але потрібен ще певний час, щоб система водопостачання запрацювала на повну потужність", – повідомив Кличко.

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Мер зазначив, що зараз у системі деяких споживачів ще може бути понижений тиск води. Особливо це стосується киян, які проживають на верхніх поверхах багатоповерхівок.

Нагадаємо

У режимі аварійного відключення залишається 70% житлових будинків Києва.