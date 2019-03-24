Жителям Казахстана разрешили не менять документы после переименования Астаны
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. Жителям Казахстана разрешили не менять документы после переименования Астаны в Нур-Султан. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство юстиции Казахстана.
Граждане Казахстана не обязаны менять документы в связи с переименованием столицы государства Астаны в Нур-Султан.
“Изменение наименования столицы не возлагает обязанность на граждан по замене правоустанавливающих документов на недвижимость такие как договор купли-продажи, дарения, мены, акты приемки в эксплуатацию и другие, а также документов о регистрации актов гражданского состояния — свидетельство о рождении, смерти, заключение/расторжение брака и т.д.”, — сообщили в ведомстве.
“Указание в документах прежнего наименования столицы не влечет за собой их недействительность”, — разъяснил министерство.
Астану переименовали в Нур-Султан после досрочной отставки первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Идею назвать столицу в его честь высказал новый глава государства Касым-Жомарт Токаев.
Как сообщал УНН, 23 марта президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о переименовании Астаны в город Нур-Султан.