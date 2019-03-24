Жителям Казахстану дозволили не міняти документи після перейменування Астани
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Жителям Казахстану дозволили не міняти документи після перейменування Астани в Нур-Султан. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство юстиції Казахстану.
Громадяни Казахстану не зобов’язані змінювати документи в зв’язку з перейменуванням столиці держави Астани в Нур-Султан.
“Зміна найзви столиці не покладає обов’язок на громадян із заміни правовстановлюючих документів на нерухомість такі як договір купівлі-продажу, дарування, заміни, акти приймання в експлуатацію та інші, а також документів про реєстрацію актів цивільного стану — свідоцтво про народження, смерті, укладення / розірвання шлюбу і т.д.”, — повідомили у відомстві.
“Вказівка в документах колишнього найменування столиці не тягне за собою їхню недійсність”, — роз’яснило міністерство.
Астану перейменували в Нур-Султан після дострокової відставки першого президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва. Ідею назвати столицю в його честь висловив новий глава держави Касим-Жомарт Токаєв.
Як повідомляв УНН, 23 березня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв підписав указ про перейменування Астани в місто Нур-Султан.