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Перейменування Астани в Нурсултан: президент Казахстану підписав указ

Київ • УНН

 • 18226 перегляди

КИЇВ. 23 березня. УНН. Сьогодні Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв підписав указ про перейменування Астани в місто Нурсултан. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу президента країни.

Перейменування Астани в Нурсултан: президент Казахстану підписав указ

"Відповідно до статті 9 Закону Республіки Казахстан від 8 грудня 1993 року "Про адміністративно-територіальний устрій Республіки Казахстан" ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Перейменувати місто Астану - столицю Республіки Казахстан в місто Нурсултан - столицю Республіки Казахстан. 2. Цей Указ набирає дію з дня його першого офіційного опублікування", - сказано в документі.

Нагадаємо, 19 березня в телеефірі Нурсултан Назарбаєв заявив про припинення своїх повноважень президента країни. При цьому він заявив, що залишається головою ради безпеки країни, який "законами наділений серйозними повноваженнями визначення внутрішньої, зовнішньої політики" .

20 березня новий президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв запропонував перейменувати столицю країни - Астану - в Нурсултан в честь першого президента Нурсултана Назарбаєва.

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