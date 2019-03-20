Новый президент Казахстана предложил переименовать столицу

"Необходимо увековечить имя нашего великого современника - первого президента Республики Казахстан Нурсултана Абишевича Назарбаева следующим образом: наша столица должна носить имя нашего президента и называться Нурсултан. Хотел бы дополнить, что такое предложение уже высказывалось парламентариями в декларации, принятой 23 ноября 2016 года по случаю 25-летия независимости Республики Казахстан", - сказал Токаев после вступления в должность президента.

Председатель сената Казахстана Касым-Жомарт Токаев вступил в должность президента страны 20 марта на совместном заседании обеих палат парламента, когда он принес присягу народу Казахстана, после чего глава ЦИК страны вручил ему удостоверение президента, нагрудный знак, штандарт и орден "Алтын Кыран".

Токаев будет полноценным президентом до следующих выборов в стране, которые состоятся весной 2020 года.

Напомним, 19 марта в телеэфире Нурсултан Назарбаев заявил о прекращении своих полномочий президента страны. При этом он заявил, что остается председателем совета безопасности страны, который "законами наделен серьезными полномочиями определения внутренней, внешней политики".