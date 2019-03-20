Новий президент Казахстану запропонував перейменувати столицю
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв запропонував перейменувати столицю країни - Астану - на Нурсултан на честь першого президента Нурсултана Назарбаєва, який напередодні склав повноваження. Про це УНН повідомляє з посиланням на Tengrinews.
"Необхідно увічнити ім'я нашого великого сучасника - першого президента Республіки Казахстан Нурсултана Абишевича Назарбаєва наступним чином: наша столиця повинна носити ім'я нашого президента і називатися Нурсултан. Хотів би доповнити, що така пропозиція вже висловлювалася парламентарями в декларації, ухваленій 23 листопада 2016 року з нагоди 25-річчя незалежності Республіки Казахстан", - сказав Токаєв після вступу на посаду президента.
Голова сенату Казахстану Касим-Жомарт Токаєв вступив на посаду президента країни 20 березня. Це сталося на спільному засіданні обох палат парламенту країни, коли він приніс присягу народу Казахстану, після чого голова ЦВК країни вручив йому посвідчення президента, нагрудний знак, штандарт і орден "Алтин Киран".
Токаєв буде повноцінним президентом до наступних виборів в країні, які відбудуться навесні 2020 року.
Нагадаємо, 19 березня в телеефірі Нурсултан Назарбаєв заявив про припинення своїх повноважень президента країни. При цьому він заявив, що залишається головою ради безпеки країни, який "законами наділений серйозними повноваженнями визначення внутрішньої, зовнішньої політики".