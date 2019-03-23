Переименование Астаны в Нурсултан: президент Казахстана подписал указ

"В соответствии со статьей 9 Закона Республики Казахстан от 8 декабря 1993 года "Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан" ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Переименовать город Астану – столицу Республики Казахстан в город Нурсултан – столицу Республики Казахстан. 2. Настоящий Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования", - сказано в документе.

Напомним, 19 марта в телеэфире Нурсултан Назарбаев заявил о прекращении своих полномочий президента страны. При этом он заявил, что остается председателем совета безопасности страны, который "законами наделен серьезными полномочиями определения внутренней, внешней политики".



20 марта новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил переименовать столицу страны - Астану - в Нурсултан в честь первого президента Нурсултана Назарбаева.