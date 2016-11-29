Жителя Полтавской области осудили за изнасилование и убийство

Так, в феврале 2015 года после отдыха в кафе в то время несовершеннолетний житель Чутовского района изнасиловал, а потом убил 21-летнюю девушку. Более года он скрывался от органов следствия в Российской Федерации.

В феврале 2016 года Генеральная прокуратура Российской Федерации удовлетворила запрос Генеральной прокуратуры Украины о выдаче (экстрадиции) вышеупомянутого лица для привлечения его к уголовной ответственности. Прокуратуре Полтавской области было поручено организовать этапирования парня из Рязанской области.

Приговором суда житель Чутовского района осужден за п.10 ч.2 ст.115 (умышленное убийство, сопряженное с изнасилованием) и ч.4 ст.152 (изнасилование, повлекшее особо тяжкие последствия) УК Украины до 14 лет и 6 месяцев лишения свободы .