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Жителя Полтавщини засудили за зґвалтування і вбивство

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. Жителя Полтавщини засудили за зґвалтування і вбивство 21-річної дівчини до 14 років ув'язнення. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Полтавської області.

Жителя Полтавщини засудили за зґвалтування і вбивство

Так, у лютому 2015 року після відпочинку в кафе на той час неповнолітній житель Чутівського району зґвалтував, а потім убив 21-річну дівчину. Понад рік він переховувався від органів слідства в Російській Федерації.

У лютому 2016 року Генеральна прокуратура Російської Федерації задовольнила запит Генеральної прокуратури України про видачу (екстрадицію) вищезгаданої особи для притягнення його до кримінальної відповідальності. Прокуратурі Полтавщини було доручено організувати етапування хлопця із Рязанської області.

Вироком суду жителя Чутівського району засуджено за п.10 ч.2 ст.115 (умисне вбивство, поєднане із зґвалтуванням) та ч.4 ст.152 (зґвалтування, що спричинило особливо тяжкі наслідки) КК України до 14 років та 6 місяців позбавлення волі.

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