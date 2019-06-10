Жителей трех областей предупредили о возможных подтоплениях
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июня. УНН. Спасатели объявили предупреждение о повышении уровня воды на левых притоках Днестра - в Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой областях, - что может спровоцировать выход воды на пойму. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
"По данным Укргидрометцентра, 10 июня на левых притоках Днестра (Тернопольская, Хмельницкая, Винницкая области) ожидается подъем уровней воды на 0,2-0,8 м над уровнями на 8 часов 8 июня", - указали в ведомстве.
Местами возможен выход воды на пойму, при сильных ливнях возможно формирование значительного местного стока.
Напомним, в Херсонской областидо сих пор подтоплены 50 приусадебных участков.