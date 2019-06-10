Жителей трех областей предупредили о возможных подтоплениях

"По данным Укргидрометцентра, 10 июня на левых притоках Днестра (Тернопольская, Хмельницкая, Винницкая области) ожидается подъем уровней воды на 0,2-0,8 м над уровнями на 8 часов 8 июня", - указали в ведомстве.

Местами возможен выход воды на пойму, при сильных ливнях возможно формирование значительного местного стока.

Напомним, в Херсонской областидо сих пор подтоплены 50 приусадебных участков.