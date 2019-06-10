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На Херсонщині досі підтоплено 50 присадибних ділянок

На Херсонщині досі підтоплено 50 присадибних ділянок

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 червня. УНН. Після злив, які обрушилися на село Нова Маячка Херсонської області минулого тижня, досі підтоплено 50 присадибних ділянок. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.

"Станом на 7 годину 10 червня підтоплень житлових будинків немає, залишаються підтопленими 50 присадибних ділянок", - вказали у відомстві.

Протягом доби відкачано 2 тис. 100 куб. м води, а всього з початку робіт - 12 тис. 600 куб. м.

"Опадів не спостерігається, рівень води поступово спадає", - додали рятувальники.

У ДСНС нагадали, що 6 червня внаслідок інтенсивних опадів сталося підтоплення 150 дворогосподарств у селі Нова Маячка Олешківського району.

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