На Херсонщині досі підтоплено 50 присадибних ділянок
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. Після злив, які обрушилися на село Нова Маячка Херсонської області минулого тижня, досі підтоплено 50 присадибних ділянок. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.
"Станом на 7 годину 10 червня підтоплень житлових будинків немає, залишаються підтопленими 50 присадибних ділянок", - вказали у відомстві.
Протягом доби відкачано 2 тис. 100 куб. м води, а всього з початку робіт - 12 тис. 600 куб. м.
"Опадів не спостерігається, рівень води поступово спадає", - додали рятувальники.
У ДСНС нагадали, що 6 червня внаслідок інтенсивних опадів сталося підтоплення 150 дворогосподарств у селі Нова Маячка Олешківського району.