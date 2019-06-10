В Херсонской области до сих пор подтоплены 50 приусадебных участков
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июня. УНН. После ливней, которые обрушились на село Новая Маячка Херсонской области на прошлой неделе, до сих пор подтоплены 50 приусадебных участков. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
"По состоянию на 7:00 10 июня подтоплений жилых домов нет, остаются подтопленными 50 приусадебных участков", - указали в ведомстве.
В течение суток откачано 2 тыс. 100 куб. м воды, а всего с начала работ - 12 тыс. 600 куб. м.
"Осадков не наблюдается, уровень воды постепенно спадает", - добавили спасатели.
В ГСЧС напомнили, что 6 июня в результате интенсивных осадков произошло подтопление 150 домохозяйств в селе Новая Маячка Алешковского района.