Жителів трьох областей попередили про можливі підтоплення

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КИЇВ. 10 червня. УНН. Рятувальники оголосили попередження про підвищення рівнів води на лiвих притоках Днiстра - у Тернопiльській, Хмельницькій, Вiнницькій областях, - що може спровокувати вихiд води на заплаву. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.

"За даними Укргідрометцентру, 10 червня на лiвих притоках Днiстра (Тернопiльська, Хмельницька, Вiнницька області) очiкується пiдйом рiвнiв води на 0,2-0,8 м над рiвнями на 8 год 8 червня", -  вказали у відомстві.

Мiсцями можливий вихiд води на заплаву, при сильних зливах, можливе формування значного мiсцевого стоку.

Нагадаємо, на Херсонщині досі підтоплено 50 присадибних ділянок.

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