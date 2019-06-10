Жителів трьох областей попередили про можливі підтоплення
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. Рятувальники оголосили попередження про підвищення рівнів води на лiвих притоках Днiстра - у Тернопiльській, Хмельницькій, Вiнницькій областях, - що може спровокувати вихiд води на заплаву. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.
"За даними Укргідрометцентру, 10 червня на лiвих притоках Днiстра (Тернопiльська, Хмельницька, Вiнницька області) очiкується пiдйом рiвнiв води на 0,2-0,8 м над рiвнями на 8 год 8 червня", - вказали у відомстві.
Мiсцями можливий вихiд води на заплаву, при сильних зливах, можливе формування значного мiсцевого стоку.
Нагадаємо, на Херсонщині досі підтоплено 50 присадибних ділянок.