Жителей Херсонщины предупреждают о повышенной опасности от взрывоопасных предметов из-за подтопление

Детали

В связи с опасностью из-за сильного наводнения, население Херсонской области эвакуируют и предупреждают о повышенной опасности от взрывоопасных предметов.

Сейчас потоки воды могут снести вражеские мины, находящиеся под водой, и создать непредсказуемые последствия.

Сейчас, государственная специальная служба транспорта Министерства обороны Украины прилагает все усилия, чтобы изучить ситуацию и принять необходимые меры для минимизации угрозы для населения.

Также в Минобороны отметылы, что террористические действия российской стороны были признаны военным преступлением, поскольку плотины являются объектами, защищенными законами военного времени и Женевской конвенцией.

Дополнение

6 июня 2023 года около 3:00 российские военные взорвали плотину Каховской ГЭС на Херсонщине. Каховская ГЭС из-за подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит. В Энергоатоме отметили, что существует дополнительная угроза для Запорожской АЭС, но пока ситуация контролируется.

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