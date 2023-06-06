Жителів Херсонщини попереджають про підвищену небезпеку від вибухонебезпечних предметів через підтоплення
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня.УНН. У зонах підтоплення на Херсонщині спостерігається підвищена небезпека від вибухонебезпечних предметів, ворожі міни можуть бути знесені течією. Про це повідомляє Міністерство оборони України на своїй сторінці у Telegram, пише УНН.
Деталі
У зв'язку з небезпекою через сильну повінь, населення Херсонської області евакуюють та попереджують про підвищену небезпеку від вибухонебезпечних предметів.
Наразі, потоки води можуть знести ворожі міни, що знаходяться під водою, і створити непередбачувані наслідки.
Зараз, державна спеціальна служба транспорту Міністерства оборони України докладає всіх зусиль, щоб вивчити ситуацію та вжити необхідних заходів для мінімізації загрози для населення.
Також у Міноборони зазначили, що терористичні дії російської сторони було визнано воєнним злочином, оскільки греблі є об'єктами, захищеними законами воєнного часу та Женевською конвенцією.
Доповнення
6 червня 2023 року близько 3:00 російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині. Каховська ГЕС через підрив повністю зруйнована і відновленню не підлягає. В Енергоатомі зазначили, що існує додаткова загроза для Запорізької АЕС, але наразі ситуація контрольована.
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