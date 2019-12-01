Жители США потратили рекордные 7,4 млрд долларов на онлайн-покупки в "Черную пятницу"
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. Жители США потратили рекордные 7,4 млрд долларов на покупки в интернет-магазинах в "Черную пятницу" - день крупных распродаж, который следует за отмечаемым в последний четверг ноября Днем благодарения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телекомпанию CNBC.
Статистические данные предоставлены компанией Adobe Analytics, которая анализирует информацию от 80 из 100 крупнейших американских торговых сетей.
Показатели текущего года более чем на 1 млрд превысили прошлогодние - на "Черную пятницу" в 2018 году жители США потратили 6,22 млрд. Из них около 2 млрд были потрачены на покупки, совершенные с помощью смартфонов, однако в 2019 году этот показатель также обновил рекорд, увеличившись до 2,9 млрд.
В то же время абсолютный рекорд по суммам, потраченным на покупки в течение суток, удерживает прошлогодний "киберпонедельник", когда в американских интернет-магазинах было куплено товаров на 7,9 млрд. Однако аналитики предрекают, что в нынешнем году этот рекорд также будет побит. По их мнению, в первый рабочий день следующей недели американцы совершат покупок на 9,4 млрд долларов.
Напомним, любителям обновок не советуют ехать в шопинг-туры за границу в "черную пятницу".