Жители США потратили рекордные 7,4 млрд долларов на онлайн-покупки в "Черную пятницу"

Статистические данные предоставлены компанией Adobe Analytics, которая анализирует информацию от 80 из 100 крупнейших американских торговых сетей.

Показатели текущего года более чем на 1 млрд превысили прошлогодние - на "Черную пятницу" в 2018 году жители США потратили 6,22 млрд. Из них около 2 млрд были потрачены на покупки, совершенные с помощью смартфонов, однако в 2019 году этот показатель также обновил рекорд, увеличившись до 2,9 млрд.

В то же время абсолютный рекорд по суммам, потраченным на покупки в течение суток, удерживает прошлогодний "киберпонедельник", когда в американских интернет-магазинах было куплено товаров на 7,9 млрд. Однако аналитики предрекают, что в нынешнем году этот рекорд также будет побит. По их мнению, в первый рабочий день следующей недели американцы совершат покупок на 9,4 млрд долларов.

Напомним, любителям обновок не советуют ехать в шопинг-туры за границу в "черную пятницу".