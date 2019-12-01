Жителі США витратили рекордні 7,4 млрд доларів на онлайн-покупки в "Чорну п'ятницю"
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Жителі США витратили рекордні 7,4 млрд доларів на покупки в інтернет-магазинах в "Чорну п'ятницю" - день великих розпродажів, який слідує за Днем подяки. Про це повідомляє УНН з посиланням на телекомпанію CNBC.
Статистичні дані надані компанією Adobe Analytics, яка аналізує інформацію від 80 з 100 найбільших американських торгових мереж.
Показники поточного року більш ніж на 1 млрд перевищили минулорічні - на "Чорну п'ятницю" в 2018 році жителі США витратили 6,22 млрд. З них близько 2 млрд були витрачені на покупки, зроблені за допомогою смартфонів, проте в 2019 році цей показник також оновив рекорд, збільшившись до 2,9 млрд.
У той же час абсолютний рекорд по сумах, витрачених на покупки протягом доби, утримує торішній "кіберпонеділок", коли в американських інтернет-магазинах було куплено товарів на 7,9 млрд. Однак аналітики пророкують, що в нинішньому році цей рекорд також буде побитий . На їхню думку, в перший робочий день наступного тижня американці зроблять покупок на 9,4 млрд доларів.
Нагадаємо, любителям обновок не радять їхати в шопінг-тури за кордон у "чорну п'ятницю".