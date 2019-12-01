Жителі США витратили рекордні 7,4 млрд доларів на онлайн-покупки в "Чорну п'ятницю"

ukru
18:19 • 58761 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

16:46 • 116925 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 116609 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 171702 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 138593 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 164092 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

21 березня, 06:24 • 155147 перегляди

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

20 березня, 16:58 • 129305 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 172822 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 268944 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+5°
0.6 м/с
51 %
755 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Франція та Італія затримують виділення ЄС 5 млрд євро на боєприпаси Україні - Bloomberg

Франція та Італія затримують виділення ЄС 5 млрд євро на боєприпаси Україні - Bloomberg

21 березня, 11:00 • 129263 перегляди
Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

21 березня, 11:30 • 114536 перегляди
Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

15:12 • 61114 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

17:51 • 110783 перегляди
Росія запустила багато шахедів: у низці областей оголошено повітряну тривогу

Росія запустила багато шахедів: у низці областей оголошено повітряну тривогу

18:32 • 58894 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

17:51 • 110784 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 171702 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 164092 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 155147 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 129051 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

18:19 • 58765 перегляди
Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

15:12 • 61117 перегляди
Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

14:59 • 25606 перегляди
Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

21 березня, 11:30 • 114538 перегляди
У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

21 березня, 09:51 • 113901 перегляди
Актуальне
Жителі США витратили рекордні 7,4 млрд доларів на онлайн-покупки в "Чорну п'ятницю"

Жителі США витратили рекордні 7,4 млрд доларів на онлайн-покупки в "Чорну п'ятницю"

Київ • УНН

 • 14023 перегляди

КИЇВ. 1 грудня. УНН. Жителі США витратили рекордні 7,4 млрд доларів на покупки в інтернет-магазинах в "Чорну п'ятницю" - день великих розпродажів, який слідує за Днем подяки. Про це повідомляє УНН з посиланням на телекомпанію CNBC.

Статистичні дані надані компанією Adobe Analytics, яка аналізує інформацію від 80 з 100 найбільших американських торгових мереж.

Показники поточного року більш ніж на 1 млрд перевищили минулорічні - на "Чорну п'ятницю" в 2018 році жителі США витратили 6,22 млрд. З них близько 2 млрд були витрачені на покупки, зроблені за допомогою смартфонів, проте в 2019 році цей показник також оновив рекорд, збільшившись до 2,9 млрд.

У той же час абсолютний рекорд по сумах, витрачених на покупки протягом доби, утримує торішній "кіберпонеділок", коли в американських інтернет-магазинах було куплено товарів на 7,9 млрд. Однак аналітики пророкують, що в нинішньому році цей рекорд також буде побитий . На їхню думку, в перший робочий день наступного тижня американці зроблять покупок на 9,4 млрд доларів.

Нагадаємо, любителям обновок не радять їхати в шопінг-тури за кордон у "чорну п'ятницю".

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ЕкономікаНовини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.11
Bitcoin
$83,962.40
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,025.81
Ethereum
$1,974.05