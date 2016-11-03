Жители Одесской области требуют отменить решение поселкового совета о добровольном объединении

Люди требуют от главы областного совета отменить решение сельского совета о добровольном объединении территориальных общин Сычавки и Визырки. Люди считают, что такое решение ограничивает их права на полноценную жизнь в селе, где нет развитой инфраструктуры.

Они выразили желание объединиться с г.Южный, где такие условия есть, но депутатский корпус села Сычавка проигнорировал такое пожелание. Глава Одесского областного совета попросил людей больше не перекрывать движение транспорта на трассе Одесса-Южный и обратиться в суд, чтобы обжаловать решение поселкового совета.

На заседании круглого стола была создана рабочая группа, члены которой вопрос добровольного объединения территориальных общин будут лоббировать на всех уровнях власти.

Напомним, жители с.Сычавка Лиманского района Одесской области перекрыли дорогу Одесса-Южный.