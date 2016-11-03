Жителі Одещини вимагають скасувати рішення селищної ради про добровільне об’єднання
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 3 листопада. УНН. Мешканці с.Сичавка Лиманського району пікетували Одеську обласну раду. Про це повідомляє кореспондент УНН.
Люди вимагають від голови обласної ради скасувати рішення селищноі ради про добровільне об’єднання територіальних громад Сичавки та Візирки. Люди вважають, що таке рішення обмежує їхні права на повноцінне життя в селі, де нема розвинутої інфраструктури.
Вони виявили бажання об’єднатися із м.Южне, де такі умови є, однак депутатський корпус села Сичавка проігнорував таке побажання. Голова Одеської обласної ради попросив людей більше не перекривати рух транспорту на трасі Одеса-Южне і звернутися до суду, аби оскаржити рішення селищної ради.
На засіданні круглого було створено робочу групу, члени якої, питання добровільного об’єднання територіальних громад, будуть лобіювати на всіх рівнях влади.
Нагадаємо, жителі с.Сичавка Лиманського району Одеської області перекрили дорогу Одеса—Южне.