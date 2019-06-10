Жители бассейна реки Рось находятся в полной безопасности - гидрометеоролог

Отмечается, что в водоем в Винницкой области, попало 860 литров средств защиты растений, а также стимуляторов роста, а общее количество токсичных веществ 153,8 литра. Однако, сначала они попали в реку Фосу, а через километровое расстояние в реку Рось в результате попало максиму около 10 литров опасных веществ.

"За счет разбавления химикатов в трех водохранилищах общая концентрация гербицидов может быть одна миллионная часть, а возможно, одна миллиардная. Таким образом, по нашим расчетам опасности для закрытия Белоцерковского водозабора не существует", - рассказал Осадчий.



Кроме того, совместная работа с метеорологами, почвоведами, показала, что с 5 по 10 июня в бассейне реке Рось выпало большое количество осадков, которое дополнительно способствует растворению опасных веществ.



"Поэтому, по предварительным данным, в настоящее время не существует никакой опасности для жителей, которые расположены на бассейне реки Рось. Также, жители бассейна реки Рось находятся в полной безопасности", - отметил Осадчий.



Как сообщал УНН, по информации Белоцерковской РГА Киевской области, в результате ДТП на территории области 1 тонна инсектицида попала к притоку реки Рось .