Жители бассейна реки Рось находятся в полной безопасности - гидрометеоролог
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июня. УНН. Сейчас жители бассейна реки Рось находятся в полной безопасности. Также, опасности для закрытия Белоцерковского водозабора нет. Об этом во время брифинга сообщил директор Украинского гидрометеорологического института Владимир Осадчий во время брифинга, передает корреспондент УНН.
Отмечается, что в водоем в Винницкой области, попало 860 литров средств защиты растений, а также стимуляторов роста, а общее количество токсичных веществ 153,8 литра. Однако, сначала они попали в реку Фосу, а через километровое расстояние в реку Рось в результате попало максиму около 10 литров опасных веществ.
"За счет разбавления химикатов в трех водохранилищах общая концентрация гербицидов может быть одна миллионная часть, а возможно, одна миллиардная. Таким образом, по нашим расчетам опасности для закрытия Белоцерковского водозабора не существует", - рассказал Осадчий.
Кроме того, совместная работа с метеорологами, почвоведами, показала, что с 5 по 10 июня в бассейне реке Рось выпало большое количество осадков, которое дополнительно способствует растворению опасных веществ.
"Поэтому, по предварительным данным, в настоящее время не существует никакой опасности для жителей, которые расположены на бассейне реки Рось. Также, жители бассейна реки Рось находятся в полной безопасности", - отметил Осадчий.
Как сообщал УНН, по информации Белоцерковской РГА Киевской области, в результате ДТП на территории области 1 тонна инсектицида попала к притоку реки Рось .