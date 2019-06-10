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Жителі басейну річки Рось перебувають у цілковитій безпеці - гідрометеоролог

Жителі басейну річки Рось перебувають у цілковитій безпеці - гідрометеоролог

Київ • УНН

 • 10386 перегляди

КИЇВ. 10 червня. УНН. Наразі, жителі басейну річки Рось перебувають у цілковитій безпеці. Також, небезпеки для закриття Білоцерківського водозабору не має. Про це під час брифінгу повідомив директор Українського гідрометеорологічного інституту Володимир Осадчий під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

Зазначається, що до водойми у Вінницькій області, потрапило 860 літрів засобів захисту рослин, а також стимуляторів росту, а загальна кількість токсичних речовин 153,8 літра. Однак, спочатку вони потрапили до річки Фоси, а через кілометрову відстань, до річки Рось в результаті потрапило максиму близько 10 літрів небезпечних речовин.

"За рахунок розбавлення хімікатів у трьох водосховищах загальна концентрація гербіцидів може бути одна мільйонна частина, а можливо, одна мільярдна. Таким чином, по нашим розрахункам небезпеки для закриття Білоцерківського водозабору не існує", - розповів Осадчий.

Окрім того, спільна робота з метеорологами, ґрунтознавцями, показала, що з 5 по 10 червня в басейні річці Рось випала велика кількість опадів, яка додатково сприяє розчиненню небезпечних речовин.

"Тому, за попередніми даними, в теперішній час не існує ніякої небезпеки для мешканців, які розташовані на басейні річки Рось. Також, жителі басейну річки Рось перебувають у цілковитій безпеці", - зазначив Осадчий.

Як повідомляв УНН, за інформацією Білоцерківської РДА Київської області, в результаті ДТП на території Вінницької області 1 тонна інсектициду потрапила до притоки річки Рось

Українські Національні Новини

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