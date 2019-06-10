Жителі басейну річки Рось перебувають у цілковитій безпеці - гідрометеоролог

Зазначається, що до водойми у Вінницькій області, потрапило 860 літрів засобів захисту рослин, а також стимуляторів росту, а загальна кількість токсичних речовин 153,8 літра. Однак, спочатку вони потрапили до річки Фоси, а через кілометрову відстань, до річки Рось в результаті потрапило максиму близько 10 літрів небезпечних речовин.

"За рахунок розбавлення хімікатів у трьох водосховищах загальна концентрація гербіцидів може бути одна мільйонна частина, а можливо, одна мільярдна. Таким чином, по нашим розрахункам небезпеки для закриття Білоцерківського водозабору не існує", - розповів Осадчий.



Окрім того, спільна робота з метеорологами, ґрунтознавцями, показала, що з 5 по 10 червня в басейні річці Рось випала велика кількість опадів, яка додатково сприяє розчиненню небезпечних речовин.



"Тому, за попередніми даними, в теперішній час не існує ніякої небезпеки для мешканців, які розташовані на басейні річки Рось. Також, жителі басейну річки Рось перебувають у цілковитій безпеці", - зазначив Осадчий.



Як повідомляв УНН, за інформацією Білоцерківської РДА Київської області, в результаті ДТП на території Вінницької області 1 тонна інсектициду потрапила до притоки річки Рось.