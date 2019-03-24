Житель Одесской области на воротах своего дома нашел гранату

"Опасный предмет на воротах своего частного дома обнаружил житель одного из сел Килийского района. О подозрительной находке мужчина сразу же сообщил в полицию... Согласно заключению специалистов, обнаруженное является боевой гранатой Ф1", - говорится в сообщении.

По данному факту начато уголовное производство по ч.4 ст. 296 (хулиганство) УК Украины.

Также полицейские устанавливают обстоятельства происшествия и лицо, к нему причастное.

Напомним, в Херсонской области мужчина угрожал взорвать гранату в жилом доме.

Как сообщал УНН, в Киеве к двери квартиры привязали муляж гранаты.