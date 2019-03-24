Житель Одесской области на воротах своего дома нашел гранату
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. В Одесской области на воротах своего частного дома житель одного из сел нашел гранату. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации областного управления полиции.
"Опасный предмет на воротах своего частного дома обнаружил житель одного из сел Килийского района. О подозрительной находке мужчина сразу же сообщил в полицию... Согласно заключению специалистов, обнаруженное является боевой гранатой Ф1", - говорится в сообщении.
По данному факту начато уголовное производство по ч.4 ст. 296 (хулиганство) УК Украины.
Также полицейские устанавливают обстоятельства происшествия и лицо, к нему причастное.
Напомним, в Херсонской области мужчина угрожал взорвать гранату в жилом доме.
Как сообщал УНН, в Киеве к двери квартиры привязали муляж гранаты.