Житель Одещини на воротах свого будинку знайшов гранату
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. В Одеській області на воротах свого приватного будинку житель одного з сіл знайшов гранату. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації обласного управління поліції.
"Небезпечний предмет на воротах свого приватного будинку виявив житель одного з сіл Кілійського району. Про підозрілу знахідку чоловік відразу ж повідомив у поліцію... Згідно з висновком фахівців, виявлене є бойовою гранатою Ф1", - йдеться в повідомленні.
За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.4 ст. 296 (хуліганство) КК України.
Також поліцейські встановлюють обставини події та особу, яка до неї причетна.
Нагадаємо, на Херсонщині чоловік погрожував підірвати гранату у житловому будинку.
Як повідомляв УНН, у Києві до дверей квартири прив'язали муляж гранати.