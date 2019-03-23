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На Херсонщині чоловік погрожував підірвати гранату у житловому будинку

Київ • УНН

 • 9062 перегляди

КИЇВ. 23 березня. УНН. Напередодні ввечері до 49-річного жителя Олешківського району Херсонської області прибули поліцейські для проведення санкціонованого обшуку. Чоловік відмовився відчиняти двері поліціянтам та ще й погрожував підірвати гранату. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ГУ Нацполіції в Херсонській області.

На Херсонщині чоловік погрожував підірвати гранату у житловому будинку

“Поліція прибула за адресою проживання 49-річного жителя районного центру для проведення санкціонованого обшуку. Але правопорушник відмовився відчиняти двері та заявив, що підірве гранату. Було прийнято рішення про введення в дію спеціальної поліцейської операції "Грім". З будівлі були евакуйовані мешканці сусідніх квартир. Поліцейські оточили місце події для забезпечення безпеки громадян”, - йдеться у повідомленні.

За інформацією поліції, чоловік є засудженим за дезертирство до покарання, не пов’язаного з позбавленням волі.
Після майже чотирьох годин переговорів чоловік все ж впустив співробітників поліції в свою квартиру.

Наразі за цим фактом відкрите кримінальне провадження за ст. 345 Кримінального кодексу України “Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу”.

Як повідомляв УНН, з Шевченківського райсуду Києва евакуюють людей через повідомлення про замінування.

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