На Херсонщині чоловік погрожував підірвати гранату у житловому будинку

“Поліція прибула за адресою проживання 49-річного жителя районного центру для проведення санкціонованого обшуку. Але правопорушник відмовився відчиняти двері та заявив, що підірве гранату. Було прийнято рішення про введення в дію спеціальної поліцейської операції "Грім". З будівлі були евакуйовані мешканці сусідніх квартир. Поліцейські оточили місце події для забезпечення безпеки громадян”, - йдеться у повідомленні.



За інформацією поліції, чоловік є засудженим за дезертирство до покарання, не пов’язаного з позбавленням волі.

Після майже чотирьох годин переговорів чоловік все ж впустив співробітників поліції в свою квартиру.



Наразі за цим фактом відкрите кримінальне провадження за ст. 345 Кримінального кодексу України “Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу”.



Як повідомляв УНН, з Шевченківського райсуду Києва евакуюють людей через повідомлення про замінування.