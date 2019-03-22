З Шевченківського райсуду Києва евакуюють людей через повідомлення про замінування
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. З Шевченківського райсуду Києва евакуюють людей через повідомлення про замінування. Про це УНН повідомили у прес-службі суду.
"У зв'язку із надходженням повідомлення про замінування приміщення суду станом на 12 год. 00 хв. у Шевченківському районному суді м.Києва проводиться евакуація працівників та відвідувачів суду", - повідомили УНН.
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Як повідомляв УНН, у трьох різних регіонах України Служба безпеки України викрила трьох осіб, які здійснили завідомо неправдиві повідомлення із погрозами терористичного характеру.
Нагадаємо, на Одещині співробітники Служби безпеки України викрили п’ятьох зловмисників, які здійснили завідомо неправдиві повідомлення з погрозами терористичного характеру.