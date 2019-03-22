С Шевченковского райсуда Киева эвакуируют людей из-за сообщения о заминировании

"В связи с поступлением сообщения о заминировании здания суда состоянию на 12 ч. 00 мин. В Шевченковском районном суде Киева проводится эвакуация работников и посетителей суда", - сообщили УНН.



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Как сообщал УНН, в трех разных регионах Украины Служба безопасности Украины разоблачила трех лиц, совершивших заведомо ложные сообщения с угрозами террористического характера.



Напомним, в Одесской области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили пятерых злоумышленников, совершивших заведомо ложные сообщения с угрозами террористического характера.