У Львові шукають вибухівку на вокзалі, автостанції та автозаправці

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ЛЬВІВ-КИЇВ. 23 лютого. УНН. У Львові сьогодні зранку невідомий повідомив про мінування залізничного вокзалу, автостанції та автозаправки. Про це УНН повідомили у прес-службі Нацполіції у Львівській області.

“О 10.35 анонім повідомив про мінування автовокзалу на Стрийській. Згодом надійшло повідомлення про мінування автозаправки. Об 11-ій надійшло повідомлення про мінування залізничного вокзалу”, — повідомили у прес-службі Нацполіції.

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На три локації виїхали вибухотехніки. Ведеться перевірка.

Нагадаємо, через "мінування" з метро Харкова евакуювали 50 людей.

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