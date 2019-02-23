У Львові шукають вибухівку на вокзалі, автостанції та автозаправці
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 23 лютого. УНН. У Львові сьогодні зранку невідомий повідомив про мінування залізничного вокзалу, автостанції та автозаправки. Про це УНН повідомили у прес-службі Нацполіції у Львівській області.
“О 10.35 анонім повідомив про мінування автовокзалу на Стрийській. Згодом надійшло повідомлення про мінування автозаправки. Об 11-ій надійшло повідомлення про мінування залізничного вокзалу”, — повідомили у прес-службі Нацполіції.
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На три локації виїхали вибухотехніки. Ведеться перевірка.
Нагадаємо, через "мінування" з метро Харкова евакуювали 50 людей.