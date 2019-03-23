В Херсонской области мужчина угрожал взорвать гранату в жилом доме
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Накануне вечером в 49-летнего жителя Алешковского района Херсонской области прибыли полицейские для проведения санкционированного обыска. Мужчина отказался открывать дверь полицейским и еще и угрожал взорвать гранату. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ Нацполиции в Херсонской области.
"Полиция прибыла по адресу проживания 49-летнего жителя районного центра для проведения санкционированного обыска. Но правонарушитель отказался открывать двери и заявил, что взорвет гранату. Было принято решение о введении в действие специальной полицейской операции "Гром". Из здания были эвакуированы жители соседних квартир. Полицейские оцепили место происшествия для обеспечения безопасности граждан", - говорится в сообщении.
По информации полиции, мужчина является осужденным за дезертирство к наказанию, не связанному с лишением свободы.
После почти четырех часов переговоров мужчина все же впустил сотрудников полиции в свою квартиру.
По данному факту открыто уголовное производство по ст. 345 Уголовного кодекса Украины "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа".
Как сообщал УНН, из Шевченковского райсуда Киева эвакуируют людей из-за сообщения о заминировании.