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У Києві до дверей квартири прив'язали муляж гранати

У Києві до дверей квартири прив'язали муляж гранати

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 березня. УНН. На дверях квартири в одній з будинків у Солом'янському районі Києва помітили гранату, однак у результаті перевірки з'ясувалося, що це муляж. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації столичної поліції.

Так, близько 8:00 до чергової частини Солом’янського управління поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Єреванській на дверях квартири помітили гранату.

"На місці правоохоронці виявили предмет, схожий на гранату. Аби убезпечити людей, поліцейські евакуювали сусідів із кількох поверхів та перекрили доступ людей у під’їзд. Після огляду вибухотехніків з’ясувалося, що до дверей помешкання прив’язаний муляж гранати Ф-1 без порохового заряду та маркування", - йдеться в повідомленні.

Подію зареєстрували в Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Солом’янського управління поліції. Вирішується питання щодо внесення відомостей до ЄРДР. Зараз правоохоронці розшукують та встановлюють зловмисника, який прив’язав до дверей муляж гранати.

Нагадаємо, у Запорізькій області через муляж гранати обмежили рух потягів у бік Маріуполя.

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