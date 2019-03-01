В Киеве к двери квартиры привязали муляж гранаты
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. На дверях квартиры в одном из домов в Соломенском районе Киева заметили гранату, однако в результате проверки выяснилось, что это муляж. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации столичной полиции.
Так, около 8:00 в дежурную часть Соломенского управления полиции поступило сообщение о том, что на улице Ереванской на дверях квартиры заметили гранату.
"На месте правоохранители обнаружили предмет, похожий на гранату. Чтобы обезопасить людей, полицейские эвакуировали соседей из нескольких этажей и перекрыли доступ людей в подъезд. После осмотра взрывотехников выяснилось, что к двери квартиры привязан муляж гранаты Ф-1 без порохового заряда и маркировки", - говорится в сообщении.
Событие зарегистрировали в журнале единого учета заявлений и сообщений Соломенского управления полиции. Решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР. Сейчас правоохранители разыскивают и устанавливают злоумышленника, который привязал к двери муляж гранаты.
Напомним, в Запорожской области из-за муляж гранаты ограничили движение поездов в сторону Мариуполя.