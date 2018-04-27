Житель Новой Зеландии забыл про лотерейные билеты с полумиллионным выигрышем

Счастливчик приобрел лотерейные билеты в прошлом месяце.

"Билеты просто потерялись в моем кошельке. Я заметил их спустя месяц, когда рассчитывался в магазине за продукты", - рассказал он.

Новозеландец решил сразу же проверить свою удачу. Он отправился к ближайшему представительству лотерейного оператора.

"Оба билета оказались выигрышными - я сорвал куш в 666,6 тыс. новозеландских долларов (470 тыс. долл. США)", - рассказал он.

Победитель уже решил, как потратит денежный приз - первым делом он купит дом.

Напомним, победитель "Лото-Забава" в тираже № 911 от 22 января 2017 года, водитель Игорь Мокин из Хмельницкой области поделился с журналистами тем, как изменилась его жизнь после выигрыша 1 миллиона гривен. Первое, что он сделал на полученные деньги - купил дом для сына.