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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Житель Новой Зеландии забыл про лотерейные билеты с полумиллионным выигрышем

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 апреля. УНН. Житель Новой Зеландии обнаружил в кошельке два забытых лотерейных билета с общей суммой выигрыша в 470 тыс. долл. США, передает УНН со ссылкой на France24.

Житель Новой Зеландии забыл про лотерейные билеты с полумиллионным выигрышем

Счастливчик приобрел лотерейные билеты в прошлом месяце.

"Билеты просто потерялись в моем кошельке. Я заметил их спустя месяц, когда рассчитывался в магазине за продукты", - рассказал он.

Новозеландец решил сразу же проверить свою удачу. Он отправился к ближайшему представительству лотерейного оператора.

"Оба билета оказались выигрышными - я сорвал куш в 666,6 тыс. новозеландских долларов (470 тыс. долл. США)", - рассказал он.

Победитель уже решил, как потратит денежный приз - первым делом он купит дом.

Напомним, победитель "Лото-Забава" в тираже № 911 от 22 января 2017 года, водитель Игорь Мокин из Хмельницкой области поделился с журналистами тем, как изменилась его жизнь после выигрыша 1 миллиона гривен. Первое, что он сделал на полученные деньги - купил дом для сына. 

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