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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Житель Нової Зеландії забув про лотерейні білети з півмільйонним виграшем

Київ • УНН

 • 9342 перегляди

КИЇВ. 27 квітня. УНН. Житель Нової Зеландії виявив у гаманці два забутих лотерейних білети із загальною сумою виграшу в 470 тис. дол. США, передає УНН з посиланням на France24.

Житель Нової Зеландії забув про лотерейні білети з півмільйонним виграшем

Щасливчик придбав лотерейних білити в минулому місяці.

"Білети просто загубилися у моєму гаманці. Я помітив їх через місяць, коли розраховувався в магазині за продукти", - розповів він.

Новозеландець вирішив відразу ж перевірити свою удачу. Він відправився до найближчого представництва лотерейного оператора.

"Обидва білети виявилися виграшними - я зірвав куш в 666,6 тис. новозеландських доларів (470 тис. дол. США)", - розповів він.

Переможець вже вирішив, як витратить грошовий приз - першим ділом він купить будинок.

Нагадаємо, переможець "Лото-Забава" у тиражі № 911 від 22 січня 2017 року, водій Ігор Мокін з Хмельницької області поділився з журналістами тим, як змінилося його життя після виграшу 1 мільйона гривень. Перше, що він зробив на отримані гроші - купив будинок для сина.

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