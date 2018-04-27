Житель Нової Зеландії забув про лотерейні білети з півмільйонним виграшем
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Житель Нової Зеландії виявив у гаманці два забутих лотерейних білети із загальною сумою виграшу в 470 тис. дол. США, передає УНН з посиланням на France24.
Щасливчик придбав лотерейних білити в минулому місяці.
"Білети просто загубилися у моєму гаманці. Я помітив їх через місяць, коли розраховувався в магазині за продукти", - розповів він.
Новозеландець вирішив відразу ж перевірити свою удачу. Він відправився до найближчого представництва лотерейного оператора.
"Обидва білети виявилися виграшними - я зірвав куш в 666,6 тис. новозеландських доларів (470 тис. дол. США)", - розповів він.
Переможець вже вирішив, як витратить грошовий приз - першим ділом він купить будинок.
Нагадаємо, переможець "Лото-Забава" у тиражі № 911 від 22 січня 2017 року, водій Ігор Мокін з Хмельницької області поділився з журналістами тим, як змінилося його життя після виграшу 1 мільйона гривень. Перше, що він зробив на отримані гроші - купив будинок для сина.