Житель Кировоградской области хранил дома взрыватель и гранатомет
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ. 6 июня. УНН. В рамках проведения операции “Оружие и взрывчатка” правоохранители получили информацию о причастности жителя Новоукраинского района к незаконному обращению с боеприпасами, которая в результате проверки нашла подтверждения. Об этом сообщили в ГУ НП в области, передает УНН.
На территории населенного пункта в 37-летнего местного жителя полицейские обнаружили и изъяли корпус от гранаты Ф-1, взрыватель и гранатомет РПГ-22 со снарядом внутри.
Изъятые предметы направят на исследование в Кировоградского НИЭКЦ МВД Украины.
Расследование по данному факту продолжается в рамках уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.
Напомним, в Черкасской оперативная группа изъяла у жителя одного из сел Монастирищенского района арсенал оружия с боеприпасами.